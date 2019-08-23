قيومجيان: ما حصل بالتعيينات يأتي في سياق لاستهداف المستمر لـ"القوات"

نعى وزير الشؤون الاجتماعية ​ريشار قيومجيان​، "الأخلاق السياسية والمصداقية في لبنان"، لافتا إلى ان "رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ ورئيس البرلمان ​نبيه بري​ لم يلتزما بالاتفاق حول تعيين عضو محسوب على ​القوات​ في ​المجلس الدستوري​، وصوّت وزراؤهما لصالح المرشح المحسوب على "​التيار الوطني الحر​"، ونفذوا بذلك ما أراده وزير الخارجية رئيس التيار الوطني الحر ​جبران باسيل​.

ولفت قيومجيان إلى أن "وزيري ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ فقط صوّتا إلى جانب مرشّح القوات، كما كان اعتراض من قبل وزير ​تيار المردة​ يوسف فنياونوس على الآلية المتبعة، بحيث لم يتم إبلاغ الوزراء بأسماء المرشحين الأعضاء قبل 48 ساعة".

وفيما عزا قيومجيان هذا التعيين إلى الاجتماع، الذي عقد مساء أول من أمس، بين وزير الخارجية جبران باسيل والحريري، اعتبر أن ما حصل هو في سياق الاستهداف المستمر لـ"القوات" "التي تلعب دور رأس حربة بالدفاع عن السيادة وبناء الدولة ومحاربة الفساد"، آملاً في الوقت عينه ألا يؤثر ما حصل على "الحلف الاستراتيجي" بين "القوات" والحريري.