الجزائر.. وفاة 5 أشخاص خلال حفل نجم الراب دراجي

قال مصدر في مستشفى إن خمسة أشخاص على الأقل لاقوا حتفهم في تدافع خلال حفل لمغني الراب دراجي عبد الرؤوف في العاصمة الجزائرية ليل الخميس. في العاصمة الجزائرية ليل الخميس. وقد أحيا نجم الراب دراجي حفلا موسيقيا على استاد 20 اوت ببلوزاد في العاصمة الجزائرية، يعود ريعه للأعمال الخيرية في الجزائر. اوت ببلوزاد في العاصمة الجزائرية، يعود ريعه للأعمال الخيرية في الجزائر. وشهد الحفل حضور جماهيري غفير من عشاق الراب ونجم الراب "سولكينج، حيث تجمع الآلاف للاستمتاع بباقة من أغانيه.

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