امرأة تطلب الخلع بسبب حب زوجها لها: “حبه خنقني.. وأتمنى أن يقسو عليَّ لو مرة واحدة”!!

اشتكت زوجة خليجية من حب زوجها الشديد لها، ورفعت دعوى “خلع” بعد مرور سنة واحدة فقط على الزواج، بدعوى أن “حبه خنقها” كما قالت، فيما دافع الزوج عن نفسه متسائلاً عما إذا كان حبه لزوجته جريمة.

وأوضحت المرأة في دعواها أمام المحكمة أنها بعد مرور سنة على زواجها، تشعر بأنها تختنق من حب زوجها الشديد لها، فهو يلبي كل طلباتها ويتولى تنظيف المنزل دون أن تطلب منه، ويعد لها الطعام في بعض الأحيان، ولم يقسُ عليها يوماً.

وأضافت أن الجميع يستغربون من طلبها للخلع، لأنهم لم يجربوا حياتها، حيث تشعر بالملل ولا تطيق شخصية زوجها غير الحازمة، الخالية من القسوة والشدة، فهي ترغب في يوم خصام واحد، حتى تشعر بالمنطقية في حب زوجها الذي يغرقها بالغراميات، بل أصبحت تختلق المشكلات ورغم ذلك يسامحها.

ودافع الزوج عن نفسه متسائلاً، وفقاً لـ “الإمارات اليوم”، عما إذا كان حب الرجل لزوجته جريمة يعاقب عليها، ويجعل زوجته تطلب الخلع، مضيفاً أن كثيرين تحدثوا معه في ذلك وطلبوا منه أن يرفض بعض طلبات الزوجة، لكنه تجاهل ذلك فهو رجل محب وليس قاسياً.

وأشار إلى أنه اتبع حمية غذائية قاسية، ومارس الرياضة حتى انكسرت رجله اليمنى، عندما أخبرته زوجته أنه بدأ يعاني من السمنة، مطالباً القاضي أن ينصح الزوجة لتعدل عن قرارها، فقررت المحكمة التأجيل لمنح الزوجين فرصة للتصالح.