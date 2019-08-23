تعثر تشكيل حكومة في إيطاليا وإجراء انتخابات الحل الأقرب

حدد الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا الثلاثاء المقبل كموعد نهائي أمام الأحزاب السياسية المتنازعة لتشكيل ائتلاف حكومي يكون قابلا للحياة.

يأتي هذا بعد مرور يومين على تفكك الحكومة الشعبوية، وإدخال ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو في أتون اضطراب سياسي.

واختتم ماتاريلا (78 عاما) الخميس يومين من المشاورات مع الأحزاب السياسية الرئيسية، للنظر فيما إذا كان بالإمكان تشكيل ائتلاف بعد انفراط عقد التحالف بين حزب الرابطة بزعامة ماتيو سالفيني وحركة 5 نجوم.

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وقال ماتاريلا للصحفيين في القصر الرئاسي "الثلاثاء سوف أجري مشاورات إضافية لاتخاذ القرار المناسب".

وبعد 48 ساعة من التجاذبات السياسية، أشار ماتاريلا إلى أن الائتلاف المستقبلي يحتاج إلى برنامج يمكن المصادقة عليه في البرلمان.



وفي حال الفشل بالوصول إلى ائتلاف يمكن لماتاريلا أن يطلب تشكيل حكومة تكنوقراط لفترة قصيرة، أو الدعوة إلى انتخابات مبكرة قبل موعدها المقرر بأكثر من 3 سنوات.



وتأتي هذه الأزمة بعد استقالة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي الثلاثاء، بعد شهر من انهيار التحالف ومحاولة زعيم حزب الرابطة سالفيني إرغام البلاد على إجراء انتخابات مبكرة بعد 14 شهرا فقط من توليه السلطة.

