شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء السوداني يتعهد بتشكيل حكومة كفاءات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أعلن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك أمس (الخميس) أن اختيار وزراء الحكومة الانتقالية سيتم بحسب معايير الكفاءة والقدرة على إحداث التغيير مع الوضع في الاعتبار القيم التي توافقت عليها قوى الثورة السودانية، موضحاً أن قوى الحرية والتغيير سترشح له ثلاثة أسماء لكل وزارة. وأضاف: «إن لم نجد معيار الكفاءة ينطبق على أحد الثلاثة المرشحين، سيتم إعادتهم مرة أخرى لقوى الحرية والتغيير»، بحسب وكالة الأنباء السودانية «سونا». ولفتت الوكالة إلى قول رئيس الوزراء السوداني الجديد: «سنتعامل بصرامة مع معايير اختيار الوزراء لخلق حكومة منسجمة ومتناغمة تعبر بالسودان إلى بر الأمان»، مؤكداً لا مساومة فيما يتعلق بمحاربة الفقر ومجانية التعليم والصحة، معولاً على الإعلام بصورة كبيرة للتعامل مع مختلف القضايا. وبدأ حمدوك أمس لقاءاته التي وصفها بـ«المشاورات الأولية» مع زعيم حزب الأمة الصادق المهدي وقادة في قوة الحرية والتغيير، ووفقاً لمصادر سودانية فإن اللقاء الذي جمع حمدوك بقيادة قوى المعارضة في منزل المهدي ناقش ملامح المرحلة القادمة ووضع البلاد الاقتصادي والسياسات الجديدة، وكذلك السلام باعتباره أولوية. وأكد المهدي أن قوى الثورة ستدعم الحكومة الجديدة بقيادة حمدوك لتحقيق الأهداف التي يتوق إليها الشعب السوداني في النهضة والازدهار دون إقصاء لجهة، مع تحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المفسدين والمسؤولين عن الجرائم، التي ارتكبت في حق الناس وفق القانون.