شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون يبحث عن اتفاق لـ«بريكست» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (باريس)

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس (الخميس) للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يرغب في التوصل إلى اتفاق بشأن بريكست، مؤكدا أن محادثاته مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل «شجعته بشكل كبير»، وقال «أريد أن أوضح تماما أنني أريد اتفاقا وأعتقد أن بإمكاننا التوصل إلى اتفاق جيد». فيما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس: «إن مستقبل المملكة المتحدة لا يمكن أن يكون إلا في أوروبا»، مؤكدا أنه يمكن التوصل إلى حل «خلال 30 يوما» حول مسألة الحدود الإيرلندية من أجل تأمين خروج منظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأضاف ماكرون خلال استقباله رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في الإليزيه: «في إطار ما تم التفاوض حوله، هنا عمل يجب إنجازه»، مؤكّدا ثقته في إمكانية التوصل إلى حل في هذا الشأن «خلال 30 يوما». وفي أول رحلة خارجية له منذ توليه منصبه قبل شهر يحذر جونسون المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وماكرون من احتمال خروج بريطانيا دون اتفاق يوم 31 أكتوبر ما لم يبرم التكتل اتفاقا جديدا معها، فيما ألمحت ميركل إلى طريق محتمل للخروج من مأزق مغادرة بريطانيا للتكتل وطلبت من جونسون تقديم بعض البدائل في غضون 30 يوما.