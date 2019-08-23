الراب “يتفوق” مرة أخرى على الأغنية العصرية

تواصل أغاني الراب في المغرب، فرض نفسها، ومنافسة الأغاني العصرية في أرقام “اليوتوب”، إذ تصدرت أغنية الرابور “البنج” الجديدة، منذ أمس الأربعاء، قائمة الفيديوهات الأكثر رواجا على “يوتوب” متفوقة على أغاني عصرية صدرت في نفس الفترة.

وبعد يوم واحد من إصداره، اعتلى كليب “شيشا” للرابور البنج قائمة ” طوندوس” يوتوب، متفوقا على أغاني عصرية صادرو في نفس الفتؤة، كليب أغنية ريدوان وأمينوكس ” وي فوق أفريكا”، وكليب أغنية إيهاب أمير مشا لامور.

ويعتبر البنج واحدا من الأسماء الشابة اللامعة في سماء الراب المغربي، واستطاع في ظرف وجيز كسب شهرة وجماهرية، بدليل العدد الكبير من الجمهور الذي حضر حفله في مهرجان موازين في نسخته الماضية.