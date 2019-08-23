كأس محمد السادس.. البنزرتي ينفرد بصدارة المجموعة الثانية بسباعية في شباك فومبوني

ضرب النادي البنزرتي التونسي، بقوة في ثاني مبارياته ضمن المجموعة الثانية من كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بفوزه على فومبوني من جزر القمر مساء اليوم الخميس، بسبعة أهداف دون رد.

وسجل البنزرتي أهدافه السبعة في الشوط الأول، حيث افتتحها سليم الجندوبي بعد مرور أربع دقائق على ضربة البداية، وما هي إلا دقيقة حتى ضاعف زميله مروان الصحراوي الحصة بهدف ثان، ثم أحرز جمال الدين شتال ثالث الأهداف في الدقيقة 10، وبعدها بثلاثة دقائق وقع حسام الحباسي الهدف الرابع.

وسجل زياد العونلي خامس الأهداف في الدقيقة 27، ثم عاد موقع الهدف الأول سليم الجندوبي في الدقيقة 30 وأحرز هدفه الشخصي الثاني والسادس لفريقه، قبل أن يختتم الحباسي السباعية عند الدقيقة 34 موقعا بدوره ثاني أهدافه الشخصية في اللقاء.

وانفرد البنزرتي عقب هذا الانتصار بصدارة مجموعته برصيد 6 نقاط، وبفارق الأهداف عن شبيبة الساورو الجزائري، حيث ستحدد مباراة الفريقين الأحد القادم، المتأهل للدور المقبل عن هذه المجموعة.