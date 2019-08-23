دمنات..مصرع 3 شبان في حادث اصطدام بين دراجة صينية الصنع وسيارة

عرفت الطريق الوطنية رقم 8 فجر اليوم الخميس، حادثة سير مميتة، راح ضحيتها ثلاثة أشخاص كانوا على متن دراجة نارية، إثر اصطدامهم بسيارة خفيفة كانت قادمة من مدينة دمنات.

وبحسب مصادر “اليوم24″، فإن أحد الهالكين لقي مصرعه على الفور، فيما لفظ شخصان أنفاسهما الأخيرة في سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية، حيث أشار إلى أن أعمارهم لا تتجاوز العشرين سنة.

وأضاف المصدر ذاته، أن مكان الحادث عرف حالة إستنفار لعناصر الدرك الملكي التي حلت بعين المكان لإجراء المعاينات القانونية، فيما جرى نقل جثت الضحايا إلى مستودع الأموات، بناء على تعليمات النيابة العامة.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني أفادت في بلاغ لها، أن 30 شخصا لقوا مصرعهم، وأصيب 1615 آخرون بجروح، وإصابات 80 منهم بليغة، في 1115 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 12 إلى 18 غشت الجاري.