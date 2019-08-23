غينيا بيساو تؤكد دعمها لمخطط الحكم الذاتي

جددت حكومة جمهورية غينيا بيساو التأكيد على “دعمها الثابت واللامشروط” للوحدة الترابية للمملكة المغربية ولمغربية الصحراء، وكذا لمخطط الحكم الذاتي باعتباره الحل الوحيد للنزاع حول الصحراء المغربية، حسب ما أفاد به بلاغ مشترك صدر بمناسبة زيارة العمل التي قامت بها وزيرة الشؤون الخارجية والجاليات لغينيا بيساو، السيدة سوزي كلارا باربوزا، للمملكة.

وأوضح البلاغ المشترك الذي صدر عقب مباحثات أجراها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، السيد ناصر بوريطة، مع نظيرته من غينيا بيساو، اليوم الخميس بالرباط، أن حكومة غينيا بيساو جددت التأكيد أيضا على “دعمها الكامل” للدور الذي تضطلع به الأمم المتحدة باعتبارها “الإطار الحصري والمتوافق بشأنه ” من أجل التوصل إلى “حل دائم” لهذا النزاع.

وأضاف المصدر ذاته أن الطرفين “التزما بدعم بعضهما البعض بخصوص القضايا المتعلقة بمصالحهما الأساسية”.