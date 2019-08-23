بعد ترحيله للمغرب.. تحقيق ألماني حول المتصدق

بعد ترحيله من ألمانيا إلى المغرب في أكتوبر من العام الماضي، مازال الجدل يرافق منير المتصدق، بعد حصوله على سبعة آلاف يورو من إدارة السجن، قبل إجراء عملية الترحيل، فيما يحقق المدعي العام الألماني في القضية.

آخر تطورات القضية، ما كشفته وكالة الأنباء الألمانية، دويتشه برس، أول أمس الثلاثاء، التي قالت إنه من المقرر أن تكون اللجنة القضائية استجوبت عددا من الأشخاص، بينهم السيناتور هامبورغ، وتيل ستيفن، وعضو مجلس الشيوخ أندي غروت. وقالت برلمانية معارضة: «حتى الآن، لم يقدم مسؤولو العدل والداخلية تفسيراً، لكن يجب أن نلوم بعضنا البعض».