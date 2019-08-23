الحشد الشعبي في العراق يستهدف طائرة حلقت فوق أحد مقراته

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – بغداد أعلنت قوات الحشد الشعبي في العراق، الخميس، استهداف طائرة تحسس حلقت فوق مقر تابع لقوات الحشد على أطراف العاصمة بغداد . وقال موقع الحشد في بيان إن “الدفاعات الجوية للواء 12 بالحشد الشعبي(النجباء)استهدفت طائرة استطلاع كانت تحلق فوق مقر اللواء في حزام بغداد” حسبما افاد موقع السومرية نيوز. واضاف الحشد، في بيان مقتضب، إن قواته “تستهدف طائرة استطلاع حلقت فوق مقر اللواء 12 في حزام بغداد وتجبرها على الانسحاب دون إكمال واجبها الاستطلاعي التجسسي”. واوضخ أن “دفاعات الجو للحشد احبطت مهمة الطائرة المعادية”.

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