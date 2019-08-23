"الصحة العالمية": تجربة مصر في مبادرة "١٠٠ مليون صحة" نموذح يحتذى به

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

توجه الدكتور تيدروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على المبادرات الرئاسية في مجال الصحة التي حققت نجاحًا مبهرا، مؤكدا أن تجربة مصر في (مبادرة ١٠٠ مليون صحة) ستصبح نموذجًا يحتذى به ويستفيد منها كل دول العالم.

جاء ذلك خلال وداع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر للدكتور تيدروس أدهانوم بمطار القاهرة الدولي والوفد المرافق له مساء اليوم ، وذلك بعد زيارته لمصر التي استمرت يومين اطّلع خلالها على تجربة مصر وما حققته من نتائج في مبادرة رئيس الجمهورية (١٠٠ مليون صحة).

وذكر بيان صادر عن وزارة الصحة والسكان مساء اليوم أن الدكتور تيدروس قدم الشكر للدكتورة هالة زايد على حسن استقباله بمصر وعلى الجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية لإنجاز تلك المبادرات الرئاسية والتي تضمن الدعم الصحي لكل مواطن على أرض مصر.

وأضاف البيان أن الدكتور تيدروس توجه بالشكر لكافة المنابر الإعلامية المصرية، موكدًا أن الإعلام كان له دور كبير جدًا في توعية المواطنين بأهمية ودور تلك المبادرات.