بحث ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العلاقات الثنائية والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
وخلال اتصال هاتفي تلقاه ولي عهد أبوظبي من المستشارة الألمانية، أكد الجانبان حرصهما المشترك ضرورة الحفاظ على أسس الأمن و الاستقرار و السلم اقليميا وعالمياو تغليب لغة العقل والحوار والتفاهم في معالجة القضايا والمشكلات التي يشهدها عدد من المناطق.
وفي محادثات هاتفية منفصلة، استعرض الشيخ محمد بن زايد والرئيس الفرنسي آخر تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.
وأكد الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك ودعم مختلف الجهود والمساعي الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق السلام والتنمية والازدهار لشعوب المنطقة والعالم.
تأتي المباحثات الهاتفية قبيل عقد قمة مجموعة السبع في مدينة بياريتز الفرنسية خلال الفترة من 24 إلى 26 أغسطس الجاري لتبادل وجهات النظر بشأن مجمل القضايا المطروحة على جدول أعمال القمة خاصة في الملفات السياسية والاقتصادية التي تهم المنطقة والعالم.
كانت هذه تفاصيل خبر ولي عهد أبوظبي يبحث مع ميركل وماكرون شؤون المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.