قوات الاحتلال تطلق النار على فلسطينيين قرب السياج الحدودي



ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في الأبراج العسكرية الجاثمة على الشريط الحدودي شرق مدينة غزة، أطلقت النار على مجموعة من المواطنين قرب السياج الحدودي شرق المدينة. الحدودي شرق المدينة. وبحسب الوكالة فإن سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر توجهت إلى المكان. توجهت إلى المكان. ورفضت قوات الاحتلال السماح لسيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر من الوصول لمنطقة السياج الحدودي شرق مدينة غزة، للبحث عن أي إصابات في المكان وذلك بإطلاق النار بشكل متقطع في المكان. من الوصول لمنطقة السياج الحدودي شرق مدينة غزة، للبحث عن أي إصابات في المكان وذلك بإطلاق النار بشكل متقطع في المكان. وتقوم مواقع الاحتلال الإسرائيلي العسكرية في منطقة "ملكة" شرق المدينة بإطلاق قنابل إنارة في الأجواء الشرقية للمدينة.

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