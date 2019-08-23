شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب الصين بالأمم المتحدة: بكين غير مهتمة بمحادثات الحد من التسلح والان مع التفاصيل

أعلن المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة، تشانغ جون، اليوم الخميس، أن الصين ليست مهتمة في الوقت الراهن بمحادثات ثلاثية للحد من الأسلحة.

وقال تشانغ جون في جلسة لمجلس الأمن الدولي: "في الوقت الحالي الصين ليست مهتمة ولن نشارك في ما يسمى بالمحادثات الثلاثية لتحديد الأسلحة".

وأضاف تشانغ جون أن "الصين تعارض بشكل حاسم محاولات الولايات المتحدة نشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في منطقة آسيا – المحيط الهادئ وتأمل في أن تتمكن الولايات المتحدة من إظهار ضبط النفس والحذر في هذا الصدد".

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وانسحبت واشنطن رسميا، من معاهدة حظر الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى الموقعة مع موسكو، متذرعة بمزاعم حول انتهاك روسيا للمعاهدة، الشيء الذي ينفيه الكرملين.

وفي الـ 18 أب/أغسطس الحالي - بعد أسبوعين من انسحابها من المعاهدة أجرت واشنطن تجربة على صاروخ تقليدي. وأكد البنتاغون أن الصاروخ أصاب الهدف بعدما قطع مسافة تجاوزت 500 كيلو متر.

وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، أكد دعمه لنشر مبكر للصواريخ متوسطة المدى الأرضية في آسيا. أعقبه بيان البنتاغون الذي يؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا أعلنتا عن الحاجة إلى بدء "عصر جديد" في مجال الحد من الأسلحة، ودعتا روسيا والصين إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات، دون استبعاد إمكانية تمديد معاهدة التخلص من الأسلحة الهجومية.