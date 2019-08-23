اشارت صحيفة "الجريدة" الكويتية الى ان "المادة 95 من الدستور أرخت بظلالها على اللقاء الذي جمع ​الرئيس ميشال عون​ والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي".

وأكدت مصادر متابعة للجريدة ان "وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​، استبق الجلسة التي حددهارئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ في 17 تشرين الأول المقبل، لمناقشة رسالة عون الى مجلس النواب، بدعوته القيادات المسيحية إلى اجتماع موسّع في ​بكركي​ برعاية البطريرك الراعي، لتأمين أوسع تأييد مسيحي لتفسير المادة الدستورية"، متسائلة:"هل ستدعو بكركي الى لقاء موسّع؟".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر للجريدة: باسيل يسعى لتأمين أوسع تأييد مسيحي لتفسير المادة 95 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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