دورية من مكتب المخدرات تطارد سيارة مدنية في البص

طاردت دورية من مكتب المخدرات، منذ بعض الوقت في منطقة البص - مدخل ​مدينة صور​، ​سيارة​ مدنية واطلقت النار باتجاهها من دون وقوع ​اصابات​، وفرار سائق السيارة الى جهة مجهولة.

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