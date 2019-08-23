فنيانوس: لا يجتمع باسيل والحريري إلا والمحاصصة ثالثهما

رأى وزير الأشغال العامة والنقل ​يوسف فنيانوس​، أنه "لم يتغير شيء و​المحاصصة​ لا زالت محاصصة والشعارات التي وضعت في العهد رأيناها على مدى سنوات"، مشيرا الى أنه "لم يحصل اجتماع ولا مرة بين وزير الخارجية ​جبران باسيل​ ورئيس الحكومة ​سعد الحريري​ الا والمحاصصة ثالثهما".

ولفت فنيانوس في حديث تلفزيوني الى أنه "عندما يكون هناك أزمة نذهب الى رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ ويقوم هو بكل العمل ويجمع البلد"، مبينا أنه "في موضوع ​التعيينات​، الى الآن لم يتحدث معنا أحد ولا أتصور أن أحدا سيتكلم معنا، يعتبرون أنني موجود لوحدي في الحكومة اذا عارضت على التعيينات. أنا بادرت وطرحت أسماء ولكن طبعا لم يأخذ برأينا".