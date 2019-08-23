اعتبر الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ أنّ "​الحرائق​ في ​غابات الأمازون​ تمثّل أزمة دولية"، داعيا الى "مناقشة هذه المسألة الملحة بين أعضاء ​مجموعة السبع​ خلال القمة في بياريتس".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ماكرون: الحرائق في غابات الأمازون تمثّل أزمة دولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.