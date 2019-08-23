اعلنت حركة طالبان ومسؤول أميركي كبير أن مسؤولين من الولايات المتحدة وطالبان استأنفوا محادثات السلام في قطر للتوصل لاتفاق يمكن القوات الأميركية من الانسحاب من أفغانستان مقابل ضمانات أمنية من الحركة.
وقال مسؤول أميركي كبير مطلع على المفاوضات "الاجتماع المهم للاتفاق على التفاصيل الأدق بدأ" في العاصمة القطرية الدوحة، ولفت الى ان "خليل زاد سيبلغ كبار القادة الأفغان عن اتفاق السلام ثم يضع اللمسات النهائية على إعلان نهاية الحرب في أفغانستان" في إشارة إلى مبعوث الولايات المتحدة الخاص للسلام في أفغانستان زلماي خليل زاد.
وقال الرئيس الأفغاني أشرف غني، الذي يسعى لإعادة انتخابه في أيلول، الخميس إن الحكومة الأفغانية ستكون حاضرة في أي مفاوضات سلام محتملة مع طالبان لدى انتقال الجانبين لمرحلة أخرى من عملية السلام.
كانت هذه تفاصيل خبر بدء تاسع جولة من محادثات السلام بين أميركا وطالبان في قطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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