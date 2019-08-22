تخريب حافلة جديدة للنقل الحضري بالرباط بعد يوم فقط من انطلاق خدمات “ألزا” -فيديو

أقدم عدد من المواطنين على تخريب حافلة للنقل تابعة لشركة “ألزا”، وذلك بعد 24 ساعة فقط من انطلاق هذه الأخيرة في تدبير النقل العمومي الحضري بالعاصمة الرباط وسلا وتمارة، وضواحيهم.

وحسب مصادر محلية، فإن مواطنين عمدوا إلى تكسير زجاج إحدى الحافلات التي تربط العاصمة بنطقة عين عودة، بعدما دخلوا في نقاش مع السائق الذي رفض أن يحمل ركابا أكثر من الطاقة الإستعابية للحافلة.

وذكرت ذات المصادر أن المواطنين كانوا قد احتجوا على اكتفاء الشركة بحافلة واحدة تؤمن النقل بين منطقة عين عودة والرباط، في حين كانت الشركة قد أكدت أنها سترفع عدد الحافلات العاملة بشكل تدريجي.

وأثارت عملية التخريب استياء عارما في مواقع التواصل الإجتماعي، حيث طالب البعض بمتابعة المخربين قضائيا رافضين أن يكون نقص الخطوط مبررا لهذا السلوك.

وكانت مجموعة “ألزا” الإسبانية، قد بدأت صباح أمس الأربعاء، تشغيل خطوط النقل الحضري عبر حافلاتها الجديدة، فيما تحدد سعر التذكرة في 5 دراهم.

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وقالت الشركة الإسبانية العاملة بعدد من المدن المغربية إنها ستبدأ بتشغيل 150 حافلة في “متروبول الرباط” بالمدن الثلاثة المذكورة، على أن يرتفع هذا العدد بشكل تدريجي، وبناءا على دراسة حركة النقل، إلى 350 حافلة بنهاية شهر شتنبر المقبل.

كما ينتظر أن يرتفع هذا العدد إلى 430 حافلة ابتداء من العام الرابع، وفق تصريحات صحفية كان قد أدلى بها ألبرتو بيريز، مدير مجموعة ألزا، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تتوقع نقل 109 مليون راكب سنويا.

وحسب المسؤول ذاته، فإن حافلات النقل الحضري الجديدة تنتمي إلى جيل حديث، وتتوفر على خدمة “الويفي” وعلى كاميرات مراقبة، فضلا عن ولوجيات خاصة بذوي الإحتياجات الخاصة. كما ستوفر 1500 منصب شغل تتوزع بين السائقين والمراقبين وموظفي الإدارة.