كأس محمد السادس.. هدف قاتل يمنح شبيبة الساورة صدارة المجموعة الثانية مؤقتا

حقق فريق شبيبة الساورة الجزائري، اليوم الخميس، فوزا ثمينا على نظيره أساس تيليكوم من جيبوتي، بهدف دون مقابل، ضمن ثاني جولات المجموعة الثانية من الدور التمهيدي لكأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وسيطر التعادل السلبي على مجريات المباراة التي احتضنها الملعب البلدي ببرشيد، قبل أن يظهر فاتح طلاح في الدقيقة الأولى من الوقت البديل للقاء، ويوقع هدف الفوز الثمين لشبية الساورة.

فوز هو الثاني للفريق الجزائري، بعدما أسقط في مباراته الأولى فومبوني من جزر القمر بخماسية نظيفة، لينفرد شبيبة الساورة مؤقتا بصدارة مجموعته برصيد 6 نقاط، في انتظار المباراة الثانية عن المجموعة ذاتها مساء اليوم، بين النادي البنزرتي التونسي الوصيف بثلاث نقاط وفومبوني متذيل الترتيب بصفر نقطة.