رسميا.. أمرابط ينتقل إلى الدوري الإيطالي الممتاز

أعلن نادي هيلاس فيرونا الإيطالي، أحد أندية الدوري الإيطالي الممتاز، اليوم الخميس، تعاقده الرسمي مع الدولي المغربي سفيان امرابط، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادما من الدوري البلجيكي.

ونشر النادي الإيطالي، قبل قليل، تدوسنة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قال فيها: “سفيان أمرابط سينضم للفريق الإيطالي، لمدة موسم على سبيل الإعارة قادمًا من كلوب بروج البلجيكي”، دون الكشف عن القيمة المالية للصفقة.

وكان أمرابط، الذي تواجد مع “أسود الأطلس” في نهائيات كأس إفريقيا للأمم الأخبرة، قد خضع أمس الأربعاء، للكشف الطبي في هيلاس فيرونا، قبل أن يوقع بشكل رسمي الخميس.

يذكر أن سفيان أمرابط، 23 سنة، خاض 29 مباراة مع كلوب بروج، ونجح في تسجيل هدف وحيد خلال الموسم الماضي.