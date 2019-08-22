بعدما قدم اعتذاره أمام القاضي.. بنكيران يتراجع عن متابعة طالب سبه وهدده بالقتل

أبدى رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنيكران استعداده للتنازل عن متابعة أحد الطلبة الجامعيين الذي أحيل ملفه اليوم على القضاء بعدما وجه إساءة في حق بنكيران وهدده بالقتل.

وحسب ما ذكره موقع “آذار” الدي نقل عن مصادر مقربة من بنكيران، فإن هذا الأخير لم يكن ينوي متابعة هذا الطالب وهو خريج معهد مسرحي، لولا أن هذا الأخير لم يكتف بالسب والشتم وإنما لجأ إلى التهديد بالقتل في أكثر من رسالتين إلكترونيتين من رقمه الهاتفي.

وأشار المصدر ذاته إلى أن بنكيران تعرض مرارا لحملات من السب والشتم “اعتاد عليها” ولم يفكر أبدا في متابعة أصحابها، إلا أنه يرفض أن يصل الأمر إلى “الإصرار المتكرر على التهديد بالقتل”، مؤكدا أن هذا التصرف إجرامي وينبغي أن يوضع له حد خشية أن تتطور الأمور إلى ما هو أسوء.

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واشترط بنكيران تقديم الطالب اعتذارا عما صدر منه، والذي أكد أن الطالب المعني قد قدم فعلا مساء اليوم، اعتذارا أمام القاضي بابتدائية الرباط، وقال إن تصرفه بتلك الطريقة لأنه لم يعد قادرا على التحكم في نفسه.

وكان الطالب المذكور قد سلم بنكيران ملفا يتعلق بطلب المنحة، لكن الأمر لم يتم تحقيقه، وهو الأمر الذي دفع به إلى محاولة التواصل مع بنيكران الأمر الذي انتها برسائل التهديد.