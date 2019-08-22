اندلاع نزاع عشائري بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة في البصرة

أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة، الجمعة، باندلاع نزاع عشائري بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بالمحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "نزاعاً عشائرياً اندلع، في احدى مناطق محافظة البصرة، تطور الى استخدام الاسلحة الخفيفة والمتوسطة".

وأضاف أن "القوات الأمنية انتشرت في المنطقة لإيقاف النزاع العشائري".