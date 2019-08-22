الدفاع المدني يعلن اخماد حريق جميلة بالكامل

اعلنت مديرية الدفاع المدني، الخميس، عن اخماد حريق منطقة جميلة بالكامل، فيما اشارت الى ان عملية تبريد الحادث تستمر حتى صباح الغد.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد حادث منطقة جميلة بالكامل"، مبينة انها "مازالت مستمرة في عمليات التبريد التي من المحتمل ان تستمر حتى صباح الغد".

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واضافت ان "الحريق اندلع في مجموعة من الابنية تضم مجموعة محلات بداخلها عطور".

واعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، اصابة منتسبين اثنين بحريق سوق جميلة بمدينة الصدر شرقي بغداد، فيما اكدت تواصل عمليات الاخماد.