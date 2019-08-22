بالفيديو.. لحظة استهداف الحشد الشعبي لطائرة مسيرة اليوم

نشرت هيئة الحشد الشعبي، الخميس، مقطع فيديو يظهر فيه قيام الدفاعات الجوية التابعة لقوات الحشد الشعبي بالتصدي لطائرة مسيرة "معادية" حاولت استطلاع مقر لواء 12 في حزام بغداد. واكدت الهيئة في بيان لها تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم اجبار على الانسحاب وعدم اكمال مهمتها التجسسية".

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