علي النعيمي: حكومة أردوغان تستهدف العرب في تركيا

أكد الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس تحرير "العين الإخبارية"، أن حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تتبع سياسة ممنهجة لاستهداف العرب في تركيا.



وقال النعيمي، في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر"، إن "استمرار استهداف العرب في تركيا هو نتاج سياسة ممنهجة اتبعتها حكومة أردوغان، ولذلك حذرت العديد من الحكومات من السفر إلى تركيا لأنها غير آمنة للسياحة".

وكانت المملكة العربية السعودية دعت، الأحد الماضي، رعاياها بتركيا إلى أخذ الحيطة والحذر إثر استهداف أحدهم في إسطنبول.

وأصدرت سفارة المملكة في تركيا تحذيرا أكدت فيه "تعرض سعوديين اثنين لاعتداء مسلح وإصابة أحدهما بطلق ناري وسرقة أمتعتهما الشخصية أثناء وجودهما في أحد مقاهي إسطنبول".

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ونصحت السفارة الرعايا السعوديين بـ"عدم ارتياد منطقتي تقسيم وشيشلي بعد غروب الشمس مع أخذ الحيطة والحذر".

وكانت السعودية أصدرت تحذيرا مسبقا لرعاياها من عمليات السرقة في تركيا، وطالبتهم بالمحافظة على جوازات السفر والمقتنيات الثمينة.

وقالت سفارة المملكة "نظرا لتعرض بعض المواطنين والمواطنات لعمليات نشل وسرقة لجوزات سفرهم ومبالغ مالية في بعض المناطق في تركيا من قبل أشخاص مجهولين، السفارة تود التأكيد على ضرورة المحافظة على جوازات السفر والمقتنيات الثمينة والحذر، خصوصا في الأماكن المزدحمة وعدم التردد في التواصل مع السفارة في أنقرة أو القنصلية العامة في إسطنبول في حالات الطوارئ".

وفي شهر أبريل/نيسان الماضي، أعلنت وزارة السياحة التركية أن عدد السائحين السعوديين بلغ هذا العام 41 ألفا فقط، ليحلوا في المرتبة الحادية عشرة بعد أن كانوا في المرتبة الرابعة، ومعظمهم دخلوا عبر مطار أتاتورك الدولي.