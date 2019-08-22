البرلمان الليبي يبحث في "غات" سبل الحل السياسي للأزمة

قال نائب رئيس البرلمان العربي عضو مجلس النواب الليبي الدكتور أبوصلاح شلبي إن البرلمان الليبي يعتزم عقد جلسة جامعة لجميع أعضائه بمدينة غات جنوب غرب ليبيا.



وأوضح، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، أن الجلسة المقرر عقدها هي الجلسة الجامعة التي تم الاتفاق عليها كأحد مخرجات اجتماعات النواب الليبيين التشاورية بالقاهرة.

وأضاف أن نواب المنطقة الجنوبية طالبوا بعقد هذا الاجتماع بشكل عاجل لوضع تصور يسهم في حل الأزمة الليبية.

وكشف شلبي أن الهدف من الاجتماع أن يقوم البرلمان الليبي بدوره الوطني وفق الشرعية الممنوحة له من الشعب، باعتباره السلطة التشريعية الوحيدة الممثلة للشعب الليبي.

وأضاف أنه لا يزال يتم التنسيق والتواصل بين بلدية غات، التي رحبت بعقد الجلسة على أرضها، بالتواصل مع رئاسة مجلس النواب والسادة الأعضاء للاتفاق على جدول الأعمال.

وشدد شلبي على أن النواب الليبيين حريصون على نجاح هذه الجلسة، بما يسهم في حلحلة الأزمة التي تمر بها البلاد، ويلبي طموحات وأماني الليبيين.





رأب الصدع

كما كشفت عضو مجلس النواب الليبي انتصار شنيب أن الهدف من هذه الجلسة هو إعادة جمع المجلس في مدينة ليبية، لرأب صدع المجلس أولا، ثم مناقشة الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد.

وحول اختيار مدينة غات، أكدت شنيب أن الإعلان الدستوري ينص على أنه يجوز عقد جلسات مجلس النواب في أي مدينة ليبية، وأن اختيار غات تحديدا باعتبار أنها تمثل عاصمة الجنوب وأكثر المدن أمانا لعقد جلسة للمجلس بها، كما أنها لفتة من المجلس للجنوب.

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وأضافت أن المجلس وأعضاءه يكثفون جهودهم لحضور أكبر عدد من النواب المقاطعين.

وشددت شنيب على أن النواب يرغبون في إنجاح هذه الجلسة، وتتوقع أن يحضرها عدد كبير من النواب، متمنية مشاركة الجميع وأن يتحملوا مسؤولياتهم تجاه ما تمر به البلاد، ويبروا بالقسم الذي أقسموا به أمام الله ثم الشعب، وأن تخرج الجلسة بنتائجها المرغوبة.





غات ترحب

وكان المجلس البلدي وأعضاء مجلس النواب عن مدينة غات جنوب غرب ليبيا أعلنوا ترحيبهم بقرار مجلس النواب، عقد جلسة جامعة لمجلس النواب في البلدية.

وشدد المجلس البلدي، في بيانه، على أن أهل غات على استعداد كامل لتوفير كل السبل من أجل إنجاح أي جهد يوحد الليبيين ويلم شملهم لإنهاء الانقسامات القائمة، وأن تكون غات منطلقا لعملية سلام ومصالحة حقيقية، وأن يعود السلم والوئام بين الليبيين.

وأكد المجلس البلدي بغات ترحيبه الدائم بجهود الصلح والمصالحة بين كل الليبيين، وإنهاء الخلافات القائمة عبر لغة الحوار، اللغة الوحيدة التي تأتي من خلالها الحلول لأي مشاكل، منوها بأن غات كانت ولا تزال بلدية السلم والسلام الجامعة لكل الليبيين عبر كل الأزمنة.

وأضاف البيان أن أهل غات يدعون إلى السلام والحوار، إيمانا منهم بأن ما يجمع الليبيين أكثر مما يفرقهم، ووحدة الليبيين فوق كل اعتبار.

وأشار البيان إلى أن غات جمعت الليبيين في وقت سابق بعد المأساة التي مرت بها من فيضانات وسيول، مؤكدة أن ذلك خير دليل على وحدة الليبيين وتضامنهم مع بعضهم بعضا، إذا كانت غات نقطة تلاقي كل الليبيين شرقا وغربا وجنوباً، موجهين الشكر لنواب المنطقة الجنوبية لاقتراحهم بلدية غات لعقد هذه الجلسة في بلدية السلام والمصالحة غات.





وكانت القاهرة دعت عددا من أعضاء مجلس النواب الليبي لعقد اجتماعات تشاورية لمحاولة توحيد الرؤى السياسية لأعضاء مجلس النواب الليبي من مختلف المناطق والتوجهات السياسية بالقاهرة.

وخلصت الاجتماعات إلى عدد من المخرجات، أهمها التأكيد على أن أي حل سياسي للأزمة الليبية لا بد أن يمر من خلال مجلس النواب الشرعي الوحيد في البلد، وعقد جلسة جامعة يدعى إليها جميع أعضاء المجلس المداومين على الحضور والمنقطعين في أحد المدن الليبية يتم الاتفاق عليها.