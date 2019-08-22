مظاهرات الإيرانيين ومقتل نجل بن لادن.. نشرة "العين الإخبارية" المسائية

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العين الإخباريةالخميس 2019/8/22 11:58 م بتوقيت أبوظبي
النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"
في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.
ففي السياسة تبرز مظاهرات الجالية الإيرانية في النرويج ضد زيارة ظريف لأوسلو، مئات الطلاب الإيرانيين يتظاهرون ضد أحكام جائرة بحق زملائهم، أردوغان يعيد تفريغ الجيش التركي ويعين موالين له، وزير الدفاع الأمريكي يؤكد مقتل حمزة بن لادن، اعتقال محامين أتراك اعترضوا على تعيين أردوغان رؤساء بلديات، حماس تشن حملة اعتقالات ضد نشطاء فتح بغزة، مقتل 15 من مليشيا السراج وتدمير آلياتهم جنوبي طرابلس، مليشيا الحوثي تقصف مجددا مخازن الدقيق في الحديدة، سوريا تفتح ممرا للراغبين في الخروج من مناطق الإرهابيين.
وفي الاقتصاد تطالعون: ترامب يتوقع أرقاما قياسية لاقتصاد أمريكا حال تخفيض الفائدة، اليوان الصيني يتراجع أمام الدولار والبنوك تدعمه، أسعار الذهب تستقر وسط ترقب كلمة رئيس المركزي الأمريكي، تعافي نمو قطاع الأعمال في منطقة اليورو.
بينما تجدون في الرياضة: رونالدو: ميسي جعلني لاعبا أفضل.. ولا أمانع في تناول العشاء معه.
أما الفن فتقرأون: تمثال حسن حسني يغزو "تويتر".
وتتناول "العين الإخبارية" بالأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.
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