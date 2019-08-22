محمد بن زايد يطمئن هاتفيا على صحة أمير الكويت

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الخميس، اتصالا هاتفيا مع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، اطمأن خلاله على صحته، بعدما تعافى من العارض الصحي الذي ألم به.

وتمنى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال، لدولة الكويت وشعبها الشقيق مزيدا من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

من جانبه، أعرب أمير دولة الكويت عن بالغ شكره وتقديره لطيب المشاعر الصادقة التي عبر عنها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مقدرا له هذه المبادرة الأخوية التي تجسد عمق العلاقات الطيبة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

وتمنى الشيخ صباح الأحمد للشيخ محمد بن زايد آل نهيان موفور الصحة وتمام العافية ولدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها مزيدا من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.