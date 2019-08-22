الان تتابع اليمن.. قتلى وجرحى في اشتباكات في شبوة بين الشرعية والمجلس الانتقالي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 10:56 م, 22 أغسطس 2019 م التعليقات: 0 سقط قتلى وجرحى في اشتباكات في شبوة بين القوات الداعمة للشرعية والمجلس الانتقالي. وحلّق طيران التحالف في مدينة عتق بمحافظة شبوة بعد تصاعد الاشتباكات.

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