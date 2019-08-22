الان تتابع أمريكا تلغي عرض بيع نظام باتريوت لتركيا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 10:42 م, 22 أغسطس 2019 م التعليقات: 0 قال مسؤول بوزارة الخارجيةالأمريكية، اليوم، الخميس، إن عرض الولايات المتحدة بيع نظام صواريخ باتريوت الدفاعي، الذي تنتجه شركة ريثيون لتركيا انتهى أجله بعد قرار أنقره شراء منظومة صواريخ إس-400 الروسية.

وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة أبلغت تركيا مرارا بأن عرض البيع سيُلغى إذا حصلت على الصواريخ الروسية.

وأحجم متحدث من شركة ريثيون عن التعليق قائلا إنها مسألة حكومية.

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