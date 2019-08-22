بومبيو: سنحرم مرشد إيران من الأموال التي تروّع العالم

الخميس 22 أغسطس 2019

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبي

كتب الخليج 365

شدد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في مقابلة مع صحيفة"واشنطن إكزامينر" الأميركية، على أن بلاده لن تسمح باستمرار إيران في تطوير برنامجها الصاروخي.



وأضاف بومبيو أن واشنطن ستواصل بذل أقصى الجهود من أجل ضمان عدم وصول شحنات النفط إلى أيدي الإرهابيين، بحيث تعرض حياة الأميركيين وأرواحهم للخطر في أي مكان في العالم.

وأشار إلى ناقلة النفط "غريس 1"، موضحا أنها مثال على الجهود الأميركية للحيلولة دون وصول شحنات النفط إلى الإرهابيين، هذا إلى جانب مجموعة من العقوبات التي من شأنها حرمان المرشد الإيراني علي خامنئي من الأموال التي تستخدم في ترويع العالم.

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وتابع بومبيو قائلا "لقد كنا فعّالين إلى حد كبير في ذلك، ويمكننا أن نرى نتائج ذلك مع حزب الله اللبناني".

وقال وزير الخارجية الأميركي إن العقوبات صممت من أجل انضمام إيران إلى المجتمع الدولي والتوقف عن القيام بحملات الاغتيالات في أوروبا، ووقف العمليات الإرهابية التي تنفذها أذرعها في المنطقة.

وعبّر المسؤول الأميركي عن أمله في أن يرى الإيرانيون أن "أفضل ما يمكن أن يفعلوه من أجل أمن الشعب الإيراني وازدهاره هو كبح جماح هذا النظام الإرهابي".

وبيّن أن النظام الحاكم في إيران ملتزم بالإرهاب وهو بالنسبة للنظام إيديولوجيا متأصلة بعمق في ثقافته الثورية، وعبّر عن أمله في أن يتوصل الشعب الإيراني إلى طريقة لحمل القيادة في طهران على تغيير سلوكها.

وكان بومبيو دعا، خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن تحديات السلام والأمن في الشرق الأوسط في وقت سابق، المجتمع الدولي إلى بذل الجهود لمنع إيران من "خلق اضطراب جديد" بعد انتهاء حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على طهران.