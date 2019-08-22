الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع إضافيّ وبسيط بدرجات الحرارة

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية أن "طقسا صيفيّا حار يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة".
الطقس المتوقع في لبنان:
الجمعة: قليل الغيوم مع ارتفاع إضافيّ وبسيط بدرجات الحرارة مع تكون الضباب على المرتفعات.
السبت: قليل الغيوم اجمالاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.
الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات.
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