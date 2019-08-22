أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ أن "طقسا صيفيّا حار يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة".

​الطقس​ المتوقع في لبنان:

الجمعة: قليل الغيوم مع ارتفاع إضافيّ وبسيط ب​درجات الحرارة​ مع تكون ​الضباب​ على المرتفعات.

السبت: قليل الغيوم اجمالاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع إضافيّ وبسيط بدرجات الحرارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.