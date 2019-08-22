ميقاتي: تحل الذكرى السادسة على تفجيري المسجدين في طرابلس من دون ان تستقيم العدالة

أكد رئيس كتلة "الوسط المستقل" ​نجيب ميقاتي​ في تصريح له على احد ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أنه "تحل الذكرى السادسة على تفجيري ​مسجدي السلام والتقوى​ في ​طرابلس​، من دون ان تستقيم العدالة في هذا الملف عبر إحقاق الحق ومحاسبة المجرمين. الرحمة للشهداء الابرار والعزاء لذويهم".

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