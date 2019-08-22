اعتصام لأهالي الحواكير احتجاجا على قرار اقامة مطمر نفايات لـ4 أقضية شمالية

نفذ أهالي منطقة الحواكير في ​الضنية​ واهالي القرى المجاورة في صخرة وعيمار وديرنبوح وعيمار وكهف الملول اعتصاما احتجاجا على قرار ​الحكومة​ تملك عقار في المنطقة ليكون مطمرا ل​نفايات​ 4 أقضية شمالية. وشارك في الاعتصام رؤساء بلديات ومخاتير بلدات وقرى المنطقة وحشد من الاهالي.

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