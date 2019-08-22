الصليب الاحمر اقام ورشة تدريبية لكشاف التربية في بيت ايوب

أقيم في مسجد بلدة بيت أيوب ورشة تدريبية مع المدرب في ​الصليب الأحمر اللبناني​ محمد زكريا حول تقديم الإسعافات الأولية في حال حدوث أي طارئ. وحضر عميد فوج بيت أيوب في كشاف التربية الوطنية القائد عبدالرزاق ديب ونائبه مع القادة والعناصر. وتوجه ديب بالشكر إلى الصليب الأحمر اللبناني لإعطائهم الارشادات الصحية المفيدة إلى عناصر الفوج .

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