ماكرون يؤيد مزيداً من المحادثات حول بريكست

أعلن الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ خلال استقباله رئيس الوزراء البريطاني ​بوريس جونسون​ انه يؤيد إجراء المزيد من المحادثات مع ​بريطانيا​ تجنباً لخروجها من ​الاتحاد الأوروبي​ من دون اتفاق، مؤكدا رفضه تقديم تنازلات كبيرة.

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