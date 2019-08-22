ماكرون يؤيد مزيداً من المحادثات حول بريكست

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال استقباله رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون انه يؤيد إجراء المزيد من المحادثات مع بريطانيا تجنباً لخروجها من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، مؤكدا رفضه تقديم تنازلات كبيرة.
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