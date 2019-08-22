الحوثيون يعلنون عن قصف مطار الحديدة من قبل التحالف العربي

أعلن ​الحوثيون​ أن "​التحالف العربي​ بقيادة ​السعودية​ قصف مطار ​الحديدة​ بالرشاشات المتوسطة".

وتتواصل على الساحة اليمنية منذ أكثر من أربع سنوات مواجهات بين ​الجيش اليمني​ المدعوم بتحالف عسكري يضم دولا عربية وإسلامية تقوده السعودية من جهة، وبين جماعة "​الحوثيين​" وقوى متحالفة معها من جهة أخرى، حيث تسعى ​الحكومة اليمنية​ لاستعادة الأراضي التي سيطر عليها الحوثيون، من بينها العاصمة ​صنعاء​.

وأدت المعارك لمقتل وجرح آلاف المدنيين واحتياج الملايين لمساعدات إنسانية عاجلة بحسب ​الأمم المتحدة​.

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