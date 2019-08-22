سقوط 17 قتيلا نيجيريا جراء تصادم حافلة وشاحنة

قتل 17 شخصا جراء تصادم حافلة ركاب وسيارة شحن كبيرة في غرب نيجيريا.
وأفادت صحيفة Vanguardبأن "الحادث الذي خلف أيضا جريحين، وقع في ولاية كوارة، حيث تصادمت حافلة ركاب صغيرة بسيارة شحن كبيرة".
وبحسب المعلومات الأولية، فقد تسبب في التصادم تجاوز السائقين السرعة المسموح بها.
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