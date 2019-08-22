أعلنت المديرية العامة للطيران المدني أنه "تبين أن وكالة "نيو بلازا تورز" للسياحة والسفر لم تتقيد بأدنى الشروط المطلوبة لنقل السياح من والى ​لبنان​، اذ اتضح بأن الوكالة اعلاه قامت بإجراء حجوزات وهمية على ​الفنادق​، ولم تدفع المستحقات المادية المتوجبة إلى شركة AIR ONUR التركية، مما تسبب بخسائر مادية ومعنوية كبيرة بحق المسافرين".

وفي بيان لها، أشارت ادارة ​الطيران المدني​ الى أنه "بناء على ما تقدم، وحيث أن شركة AIR ONUR قد امتنعت عن استئناف رحلاتها ما بين ​بيروت​ و​تركيا​ نتيجة عدم تسديد مستحقاتها من قبل وكالة "نيو بلازا تورز"، قررت المديرية العامة للطيران المدني الغاء جميع الرحلات العارضة التي تقدمت بها شركات الطيران لصالح وكالة "نيو بلازا تورز"، وسوف تقوم المديرية بالطلب الى شركات الطيران العارضة الاخرى بتقديم التسهيلات اللازمة إلى مكاتب ​السياحة​ والسفر التي سبق أن اشترت مقاعد من وكالة "نيو بلازا تورز"، وذلك بهدف اعادة الركاب اللبنانيين الى بلدهم خلال اسرع وقت ممكن".

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كانت هذه تفاصيل خبر مديرية الطيران المدني: نعمل على اعادة الركاب اللبنانيين الى بلدهم خلال اسرع وقت ممكن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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