وكيل "تعليم أسوان" يتفقد المدارس استعدادًا للعام الدراسي الجديد (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران :

تفقد الدكتور السيد الفيومي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، اليوم الخميس، عددًا من المدارس لمتابعة أعمال التطوير والصيانة الدورية الجارية والتأكيد على الانتهاء منها فى أوقاتها المحددة والاطمئنان على جاهزية واستعداد جميع المدارس لانطلاق العملية التعليمية بها فى 21 سبتمبر المقبل.

بدأت جولة وكيل الوزارة بتفقد مدرسة بنبان الثانوية ومبنى الطاقة الشمسية بدراو وذلك لمتابعة تنفيذ أعمال الصيانة والدهانات وتركيب الكهرباء، بجانب تنفيذ أعمال النظافة وإمداد الفصول والورش والمعامل بكافة التجهيزات اللازمة.

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وشدد "الفيومي" على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالتأمين والسلامة المهنية للعاملين بالمدرسة والطلاب.

وفى السياق ذاته، حرص وكيل وزارة التربية والتعليم، على حضور فعاليات البرنامج التدريبى لمعلمي الطاقة الشمسية ببنبان والذى يقام بالتعاون مع مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات (وايز) ويهدف إلى رفع وصقل مهارات المعلمين المختلفة.

كما حضر ختام فعاليات التدريب الميداني لطلاب مدرسة الطاقة الشمسية بنبان والذى تم تنفيذه بالتعاون مع شركة الكازار للطاقة (alcazar energy) ومؤسسة أم حبيبة والوايز بمشروع الطاقة الشمسية ببنبان بهدف تنمية قدرات الطلاب وتدريبهم على كيفية تركيب واستخدام الألواح الشمسية، فضلاً عن طرق استغلال واستخراج الطاقة المتجددة (الشمسية).