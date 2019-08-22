كل ما يخص تنسيق كليات جامعة الأزهر للعام الجديد (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

نشر المركز الإعلامي للأزهر الشريف، فيديو توضيحي لكيفية التقديم في التنسيق للكليات الجديدة للعام الدراسي 2019- 2020، كما أوضح الفيديو التسهيلات التي تقدمها جامعة الأزهر لطلابها للتقديم في الكليات التي يرغبون في الالتحاق بها.

وأوضح الفيديو، الأقسام والتخصصات والمعاهد المستحدثة في تنسيق هذا العام، كما قدم العديد من الإجابات على التساؤلات التي تشغل بال الطلاب.

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ورد الأزهر، على الكثير من الإشاعات، لإزالة اللبس لدى الطلاب وأولياء أمورهم.

بدأ تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر في القاهرة والأقاليم على بوابة الحكومة المصرية الثلاثاء الماضي، وينتهي يوم الأحد المقبل.