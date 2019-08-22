رسالة من أمير قطر إلى "البرهان" رئيس مجلس السيادة بالسودان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

بعث أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، برسالة تهنئة إلى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة في السودان.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا" أن تميم بن حمد أرسل برقية تهنئة إلى البرهان بتشكل مجلس السيادة وأدائه اليمين الدستورية رئيسا له، "متمنيا له ولأعضاء المجلس التوفيق والسداد، وللشعب السوداني الشقيق الاستقرار والتقدم".

وأشارت الوكالة إلى أن نائب أمير قطر، الشيخ عبد الله بن حمد، بعث ببرقية مماثلة إلى البرهان.

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من جانبه، أجرى رئيس الوزراء القطري، الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، اتصالا هاتفيا عصر اليوم برئيس الوزراء السوداني الجديد، عبد الله حمدوك، لتهنئته بمناسبة أدائه اليمين الدستورية لتولي هذا المنصب.

وفي تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر"، شدد رئيس الوزراء القطري على عمق العلاقات بين بلاده والسودان، معربا عن تطلعه إلى المزيد من التعاون المشترك.

وقال بن ناصر: "نهنئ معالي الدكتور عبد الله حمدوك بمناسبة تعيينه رئيسا لوزراء جمهورية السودان الشقيقة وتأديته اليمين الدستورية، متمنيا أن يحقق معاليه ما يتطلع إليه من تقدم ورفاهية للشعب السوداني الشقيق. نؤكد على عمق العلاقات القطرية السودانية ونتطلع إلى المزيد من التعاون المشترك".