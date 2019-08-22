فرنسا والاتحاد الأوروبى لن يتهاونا إزاء تصرفات تركيا في شرق المتوسط

محمد اسماعيل - القاهرة - باريس - (د ب ا)

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس إن فرنسا والاتحاد الأوروبي لن يتهاونا حيال تصرفات تركيا غير القانونية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.

وأعرب ماكرون قد أعرب خلال لقائه اليوم رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في باريس، عن تضامن فرنسا مع اليونان وقبرص حيال الأفعال التركية غير القانونية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.

وأكد ماكرون في تصريحات صحفية نقلت جانبا منها وكالة الأنباء القبرصية اليوم أن اليونان تواجه زيادة في التحديات في منطقة شرق البحر المتوسط بسبب تصرفات تركيا في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.

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وأضاف ماكرون "إن الاتحاد الأوروبي وفرنسا لن يبديا أي تسامح حيال هذه المسألة"، معرباً عن تضامن فرنسا مع اليونان وقبرص ضد الأعمال التركية غير القانونية.

بدوره أقر رئيس الوزراء اليوناني بأهمية صداقة فرنسا، ودعا الشركات الفرنسية إلى الاستثمار في اليونان قائلا"سنتحدث عن هيكل جديد لمنطقة اليورو"، مشدداً على ضرورة أن "تدافع أوروبا عن مواطنيها وعن حدودها".

ناقش الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء اليوناني خلال لقائهما التعاون الدفاعي الفرنسي- اليوناني، بالإضافة إلى قضايا الأمن والاستقرار في شرق البحر المتوسط.