رئيس هايتي مواسيه يفوز بثقة أعضاء البرلمان

فاز رئيس هايتي جوفينال مواسيه اليوم الخميس بثقة أعضاء البرلمان الذين رفضوا توجيه الاتهام إليه بالتقصير. وذكر راديو (صوت أمريكا) - في نشرته باللغة الإنجليزية - أن أعضاء المعارضة في البرلمان يتهمون الرئيس مواسيه بالتقصير وانتهاك نصوص الدستور بتعيين أشخاص يفتقرون إلى الكفاءة في مناصب حكومية وإبرام عقود مع شركات أجنبية دون الحصول على موافقة الأجهزة المختصة داخل الحكومة.

وأشار (صوت أمريكا) إلى أن 53 من أعضاء البرلمان - الذين شاركوا في الجلسة وعددهم 61 عضوًا - رفضوا سحب الثقة من الرئيس مواسيه، فيما حظى الاقتراح بموافقة 3 أعضاء فقط مع امتناع 5 آخرين من أعضاء البرلمان عن التصويت .

تجدر الإشارة إلى أن منصب رئيس الوزراء فى هايتى أصبح شاغرًا منذ شهر مارس الماضي، إثر استقالة هنرى سيانت إثر تصويت البرلمان على اقتراع بسحب الثقة منه . الكفاءة في مناصب حكومية وإبرام عقود مع شركات أجنبية دون الحصول على موافقة الأجهزة المختصة داخل الحكومة.وأشار (صوت أمريكا) إلى أن 53 من أعضاء البرلمان - الذين شاركوا في الجلسة وعددهم 61 عضوًا - رفضوا سحب الثقة من الرئيس مواسيه، فيما حظى الاقتراح بموافقة 3 أعضاء فقط مع امتناع 5 آخرين من أعضاء البرلمان عن التصويت .تجدر الإشارة إلى أن منصب رئيس الوزراء فى هايتى أصبح شاغرًا منذ شهر مارس الماضي، إثر استقالة هنرى سيانت إثر تصويت البرلمان على اقتراع بسحب الثقة منه .

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