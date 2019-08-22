الولايات المتحدة: مقتل حمزة بن لادن في عملية خاصة

أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر اليوم الخميس مقتل حمزة بن لادن، نجل مؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، في عملية خاصة نفذتها قوات أمريكية. مؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، في عملية خاصة نفذتها قوات أمريكية. وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية نبأ مقتله في خبر عاجل، دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل.

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