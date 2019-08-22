بريطانيا تؤكد دعم مساعي البحرين لحفظ الأمن ومحاربة الإرهاب في المنطقة

أكد وزير خارجية المملكة المتحدة دومينيك راب، قوة ومتانة العلاقة التي تربط بريطانيا بمملكة البحرين، مشيرا إلى تأييد بلاده ودعمها لجهود ومساعي البحرين في حفظ الأمن ومحاربة الإرهاب في المنطقة.

جاء ذلك في رسالة شكر وجهها وزير الخارجية البريطاني لسفير البحرين لدى المملكة المتحدة فواز بن محمد آل خليفة، عقب تهنئة الأخير له بمناسبة توليه وزارة الخارجية في الحكومة البريطانية الجديدة، حسبما أفادت وكالة الأنباء البحرينية (بنا).



وأعرب وزير الخارجية البريطاني عن اعتزازه بعلاقات الصداقة التاريخية والمزدهرة بين البلدين لأكثر من مائتي عام، وتطلعه لتعزيزها والوصول لمزيد من النجاحات لكلا البلدين.

وأشار الى امتنان المملكة المتحدة لما قدمته البحرين من دعم كبير لأمن المنطقة عبر منشأة الإسناد البحري البريطاني في الجفير، والتي كان لها دور مهم وفعال في نجاح عمليات حماية الأمن الإقليمي البحري للمنطقة خلال الفترة

الحالية.



وأكد الوزير البريطاني أن المملكة المتحدة تدعم أمن المنطقة - خاصة البحرين - كما تدعم مساعي المنامة الرامية لتحقيق أجندات التطوير والتنمية الوطنية بكافة صورها بما فيها حقوق الإنسان، والتي يتم السعي لتحقيقها عبر تنفيذ مملكة البحرين لبرنامج عمل الحكومة.



وقال إن المملكة تثمن علاقاتها مع البحرين وتسعى إلى تعزيزها خلال الفترة القادمة، وبخاصة فيما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي وتنفيذ رؤية رئيس الوزراء البريطاني في التوجه لتعاون أكبر مع دول العالم، حيث ستعتمد على دعم الدول الصديقة وبخاصة البحرين للوصول لهذه الغاية